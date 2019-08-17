Видео: Два автомобиля столкнулись на Невском проспекте в Петербурге

На Невском проспекте в Петербурге произошла авария. Очевидцы публикуют видео с места ДТП в соцсетях. На кадрах видно, что на главной магистрали Северной столицы произошло столкновение двух автомобилей. Авария случилась около двух часов ночи в субботу, 17 августа, на перекрестке с Малой Садовой улицей.

Сообщается, что в ДТП никто не пострадал. По предварительной информации, столкновение произошло, когда один автомобиль остановился перед светофором. Водитель второй машины не рассчитал скорость и врезался в другого участника дорожного движения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что три человека погибли и трое пострадали в ДТП в Кузбассе.