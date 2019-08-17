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  4. Стало известно состояние пятерых детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Перми

Стало известно состояние пятерых детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Перми

, 17:59 Видео 133

В результате столкновения пассажирского автобуса с бетонным забором один человек погиб и 22 пострадали. Авария произошла на улице Новогайвинская в районе остановки «Лесозавод».

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Фото, видео : ВКонтакте @ogibdd_perm, @ofitsiallyovshino2, @vikiperm, Дмитрий Медведев, Александр Зальцман

Состояние пятерых детей, находившихся в салоне автобуса 53-го маршрута, который врезался в бетонный забор на окраине Перми, оценивается как средней тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«У пяти детей состояние средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Известно, что в результате аварии, которая произошла вечером в субботу, 17 августа, погиб один человек и двадцать два человека получили различные травмы. По предварительной информации, ДТП произошло из-за технической неисправности транспортного средства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что массовое ДТП с автобусом произошло на юго-западе Петербурга.

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