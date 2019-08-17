Стало известно состояние пятерых детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Перми

Состояние пятерых детей, находившихся в салоне автобуса 53-го маршрута, который врезался в бетонный забор на окраине Перми, оценивается как средней тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

« У пяти детей состояние средней степени тяжести », — говорится в сообщении.

Известно, что в результате аварии, которая произошла вечером в субботу, 17 августа, погиб один человек и двадцать два человека получили различные травмы. По предварительной информации, ДТП произошло из-за технической неисправности транспортного средства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что массовое ДТП с автобусом произошло на юго-западе Петербурга.