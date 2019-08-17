Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс

Создатель фильма «Кто подставил кролика Роджера», британский режиссер-мультипликатор Ричард Уильямс скончался 16 августа в собственном доме в Бристоле на 87-м году жизни, сообщает Daily Mail.

Ричард Уильямс родился 19 марта 1933 года в канадском Торонто. В 1955 году будущий режиссер эмигрировал в Испанию, откуда позже перебрался в Великобританию, где основал студию по производству рекламных роликов.

Британский мультипликатор трижды становился обладателем премии «Оскар». Стоит отметить, что две статуэтки были ему вручены за вышедший в 1988 году фильм «Кто подставил кролика Роджера».

Издание со ссылкой на дочь Ричарда Уильямса отмечает, что режиссер страдал от онкологического заболевания.

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