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  4. Художник комиксов Эрни Колон умер в США

Художник комиксов Эрни Колон умер в США

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Колон принимал участие в создании таких комиксов, как «Чудо-женщина», «Зеленый фонарь» и «Флэш».

Фото : Facebook @ArtistErnieColon

Легендарный художник комиксов Эрни Колон умер в четверг, 8 августа, в США. Трагическое известие появилась на его странице в Facebook.

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«Необыкновенный Эрни Колон скончался вчера днем ​​в своем доме в возрасте 88 лет, в окружении семьи после года борьбы с раком», — говорится в сообщении.

Профессиональная карьера художника охватывает 60 лет. Эрни Колон сотрудничал с DC, Marvel и Harvey Comics и принимал участие в создании таких комиксов, как «Чудо-женщина», «Зеленый фонарь» и «Флэш».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла легендарный фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер. Одной из самых успешных бизнес-леди страны был 61 год. Знаменитая бизнес-леди страдала онкологическим заболеванием.

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