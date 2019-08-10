Художник комиксов Эрни Колон умер в США

Легендарный художник комиксов Эрни Колон умер в четверг, 8 августа, в США. Трагическое известие появилась на его странице в Facebook.

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«Необыкновенный Эрни Колон скончался вчера днем ​​в своем доме в возрасте 88 лет, в окружении семьи после года борьбы с раком», — говорится в сообщении.

Профессиональная карьера художника охватывает 60 лет. Эрни Колон сотрудничал с DC, Marvel и Harvey Comics и принимал участие в создании таких комиксов, как «Чудо-женщина», «Зеленый фонарь» и «Флэш».

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