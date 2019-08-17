  1. Пятый канал
  4. «Зенит» потерял два очка после ничьи в домашнем матче с «Ахмат»

«Зенит» потерял два очка после ничьи в домашнем матче с «Ахмат»

, 21:24 Видео 58

На 7-й минуте встречи красную карточку получил капитан гостей Ризван Уциев.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости / Алекесей Даничев, Instagram @kostiaspb, @konoplitskii3, @olya_tt, @nastyakorabl

Многообещающая встреча шестого тура чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом» в субботу, 17 августа, закончилась с нулевым счетом на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге.

Большой возможностью для победы сине-бело-голубых было удаление на седьмой минуте после получения красной карточки капитана грозненского клуба Ризвана Уциева за фол на Александре Ерохине. Гости остались в меньшинстве. Вот, он казалось бы шанс! Если посмотреть на статистику, то зенитовцы явно превалировали, но Виталий Гудиев твердо держал оборону.

Возможно, сказалось отсутствие легионеров на поле Малкома и Дриусси. Как сообщал 5-tv.ru, полузащитник и нападающий петербургского клуба получили травмы в матче с «Динамо» и в данный момент тренируются по индивидуальной программе.

Результат встречи — потеря двух очков у петербургского «Зенита», как уже отметили эксперты — «на пустом месте».

Читайте также

+19° Днём +23°
Ночью +10°
66.00
0.11 73.22
-0.24
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 августа

Последние новости

21:57
Видео: Автомобилист привязал к машине собаку и протащил ее по Киевскому шоссе
21:40
Глава Еврокомиссии Юнкер экстренно госпитализирован для операции
21:24
«Зенит» потерял два очка после ничьи в домашнем матче с «Ахмат»
20:59
Фото: На могиле Веры Глаголевой спустя два года после смерти установили памятник
20:46
Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранцу в центре Москвы — видео
20:26
Минздрав назвал способы борьбы с курением на работе — видео

Сейчас читают

Лиза Галкина ответила на вечный вопрос, что появилось раньше — курица или яйцо
Жительница Казахстана родила дочь и сына с разницей в два с половиной месяца
Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги