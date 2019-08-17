«Зенит» потерял два очка после ничьи в домашнем матче с «Ахмат»

Многообещающая встреча шестого тура чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом» в субботу, 17 августа, закончилась с нулевым счетом на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге.

Большой возможностью для победы сине-бело-голубых было удаление на седьмой минуте после получения красной карточки капитана грозненского клуба Ризвана Уциева за фол на Александре Ерохине. Гости остались в меньшинстве. Вот, он казалось бы шанс! Если посмотреть на статистику, то зенитовцы явно превалировали, но Виталий Гудиев твердо держал оборону.

Возможно, сказалось отсутствие легионеров на поле Малкома и Дриусси. Как сообщал 5-tv.ru, полузащитник и нападающий петербургского клуба получили травмы в матче с «Динамо» и в данный момент тренируются по индивидуальной программе.

Результат встречи — потеря двух очков у петербургского «Зенита», как уже отметили эксперты — «на пустом месте».