Видео: Сергей Семак назвал «козлами» судей матча между «Зенитом» и «Ахматом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак был очень возмущен судейством в домашнем матче сине-бело-голубых с грозненским «Ахматом», который закончился нулевой ничьей.

Как пишет «Экономика сегодня», после финального свистка к главному арбитру встречи Алексею Матюниню с претензиями подошли футболисты Ярослав Ракицкий и Магомед Оздоев, а их «босс» попытался прервать беседу на повышенных тонах.

«Не надо с этими козлами разговаривать», — сказал Семак и сам вступил в перепалку с судьями, что очень несвойственно специалисту.

Как отмечает «Спорт-Эспресс», главному тренеру «Зенита» теперь может грозить дисквалификация и штраф, предусмотренные дисциплинарным кодексом РФС. В послематчевом интервью один из лидеров петербургского клуба Артем Дзюба назвал «позором» работу арбитров на матче с «Ахматом». Во время игры Матюнин дважды отменил голы «Зенита».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о нулевой ничьей в матче шестого тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом».