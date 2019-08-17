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«Это позор»: Дзюба обрушился с критикой на судейство в матче с «Ахматом»

, 23:17 Видео 18

Петербургский «Зенит» в большинстве не смог переиграть гостей из Грозного на домашней арене.

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Фото, видео : ТАСС / Вячеслав Евдокимов, Instagram @ani_gaboyan

Лидер петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба назвал позором судейство во время матча с грозненским «Ахматом», который состоялся на домашней арене сине-бело-голубых и завершился со счетом 0:0.

Как передает RT, форвард заявил, что главный герой поединка — главный арбитр Алексей Матюнин.

«Матюнин — герой матча. Что это вообще было? <…> Стартовал чемпионат, все играют хорошо, кроме судей. Им прибавлять надо всем. Все фолы трактуют по-разному: здесь желтую, тут не желтую. Чистая красная, а у него какие-то сомнения <…> Такое судейство — это позор. Мы сами виноваты, что не вскрыли оборону, вопросов нет. Но игроки валяются по 15 минут, вратарь выбивает по 20 минут. Он ему даже желтую не показал», — приводит RT слова Дзюбы.

Поводы для негодования у сине-бело-голубых действительно есть. В самом начале мачта Матюнин отменил гол Азмуна и удалил капитана грозненцев Уциева, который, по мнению рефери, до этого сфолил на Ерохине. Уже во втором тайме гол Ригони был отменен из-за спорного положения вне игры. К слову, на матче не использовалась система видеоповторов VAR, которая, например, будет задействована в центральном матче шестого тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о безголевой ничьей в матче «Зенит»-«Ахмат».

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