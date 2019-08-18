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  4. Момент просветления: Пушков прокомментировал потерю государственности на Украине

Момент просветления: Пушков прокомментировал потерю государственности на Украине

, 18:43 66

На это ранее посетовал постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в статье для издания «Зеркало недели».

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Красильников, Антон Новодержкин, Самохоцкий Владимир, Sergii Kharchenko, Tarasov / www.globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы в статье для издания «Зеркало недели» о потере основных признаков государственности Незалежной, а именно — территории и населения.

«Редкий момент просветления у посла Украины в Совете Европы Кулебы. Вот и займитесь, наконец, Украиной, а не борьбой против России на всех международных площадках», — написал в своем микроблоге сенатор.

Пушков добавил, что пора бы понять и сделать выводы после «пяти лет русофобии», которые «откинули Украину в прошлое».

В свою очередь Кулеба видит причины в экспериментах над Незалежной, которые начались еще в 1991 году. Их целью был поиск оптимальной модели управления. По его словам, в настоящее время в стране идет война, а до этого там произошло две революции и шесть волн радикальных реформ. За 28 лет независимости Украина не смогла ничего создать — ни экономического чуда, ни политических, государственных, гражданских и экономических учреждений.

Последняя из двух революций, о которых упомянул Кулеба произошла на рубеже 2013 и 2014 годов. Результатом ее стала гражданская война в Донбассе. За последние пять лет украинские власти довели до минимума взаимодействие с Россией, разорвали ряд важных для страны контрактов, существенно ударивших по экономике страны, а также взяли курс на поощрение националистов и тотальную украинизацию страны.

Последним актом конфронтации с Россией стал дипломатический скандал. Как сообщал ранее 5-tv.ru, Украина объявила российского дипломата персоной нон грата, в якобы вербовке жителя Львова и дальнейшем получением от него неких данных. Ответ МИД РФ был зеркальным — Санкт-Петербург покинул украинский дипломат.

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