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Режим ЧС введен в Биробиджане из-за паводков

, 20:35 Видео 16

После проливных дождей вода хлынула на городские улицы, затопив приусадебные участки.

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Фото, видео : Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области, 5-tv.ru

Режим ЧС введен в Биробиджане из-за паводков. После проливных дождей реки вышли из берегов, и вода хлынула на городские улицы.

Подтоплены приусадебные участки и несколько десятков домов. Людям предложено перебраться в пункты временного размещения. Закрыты участки дорог, подмыты опоры моста. Роспотребнадзор предупреждает жителей региона об опасности эпидемий, отмечая, что пить воду из-под крана сейчас нельзя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о наводнении в Приморье, которое стало результатом прохождения тайфуна "Кроса". Из-за сильных ливней в девяти районах региона было нарушено транспортное сообщение — дороги затоплены.

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