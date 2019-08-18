Режим ЧС введен в Биробиджане из-за паводков. После проливных дождей реки вышли из берегов, и вода хлынула на городские улицы.

Подтоплены приусадебные участки и несколько десятков домов. Людям предложено перебраться в пункты временного размещения. Закрыты участки дорог, подмыты опоры моста. Роспотребнадзор предупреждает жителей региона об опасности эпидемий, отмечая, что пить воду из-под крана сейчас нельзя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о наводнении в Приморье, которое стало результатом прохождения тайфуна "Кроса". Из-за сильных ливней в девяти районах региона было нарушено транспортное сообщение — дороги затоплены.