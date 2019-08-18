Беременная Мила Йовович показала семейные фото из путешествия по Англии

В августе 43-летняя голливудская актриса Мила Йовович путешествует по Великобритании со своей семьей: мужем Полом Андерсоном и дочками 11-летней Эвой и четырехлетней Дашиэль.

Звезда «Пятого элемента» находится в «интересном» положении уже в третий раз, и рассказала подписчикам в Instagram, что провела последние недели «как будто в раю».

Instagram @millajovovich

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На снимках все члены семьи буквально светятся счастьем, они посетили старинные английские замки, а также на радость девочкам — места съемок «Гарри Поттера».

Instagram @millajovovich

В 2020 году ожидается выход в прокат нового фильма с Йовович, снятого по компьютерной игре «Охотник на чудовищ». Это режиссерская работа супруга артистки. Для звезды «Охотник на чудовищ» станет вторым фильмом, созданным по мотивам видеоигры — предыдущая кинофраншиза «Обитель зла» собрала миллионы долларов по всему миру.

Ранее Йовович показала фото округлившегося животика.