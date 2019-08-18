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Три человека погибли в результате ДТП в Самарской области — фото

, 23:58 Фото 63

Авария с участием трех легковых авто произошла вечером в воскресенье, 18 августа, в Красноярском районе.

Фото : ВКонтакте @dtp_163

В воскресенье, 18 августа, примерно в 19.40 в Красноярском районе Самарской области произошло столкновение легковых автомобилей. Как сообщают очевидцы ЧП, на федеральной трассе М5 перед поворотом на Красный Яр на неосвещенному участке дороги столкнулись три машины. По предварительным данным, в результате аварии семь человек пострадали, из них трое — погибли. Среди пострадавших есть один ребенок.

ВКонтакте @dtp_163

Все взрослые пострадавшие госпитализированы в Красноярскую ЦРБ, ребенка отвезли в ОДКБ города Самары. У всех участников ДТП травмы средней степени тяжести.

На месте работают сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить, кто стал виновником смертельного столкновения.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аварии экскурсионного автобуса с туристами из Китая.

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