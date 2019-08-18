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  4. Автобус с китайскими туристами врезался в столб на востоке Москвы

Автобус с китайскими туристами врезался в столб на востоке Москвы

, 10:07 Фото 10

По предварительной информации, пострадали 20 человек.

Фото : vk.com @msk_today

Автобус с китайским туристами врезался в столб на шоссе Энтузиастов. ДТП произошло около девяти утра в воскресенье, 18 августа.

Как стало известно 5-tv.ru, в экскурсионном автобусе, направлявшемся в сторону центра столицы находилось 32 пассажира. По предварительной информации, водитель сообщил, что его подрезали, после чего он влетел в мачту городского освещения.

К настоящему времени сообщается о 20 пострадавших туристах. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смертельной аварии в Перми, которая произошла накануне. Водитель не справился с управлением и на полной скорости влетел в бетонный забор. Погибла одна женщина. Число пострадавших достигло 33 человек. Состояние двоих человек утром ухудшилось.и Возбуждено уголовное дело. Водитель задержан.

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