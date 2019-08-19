Почему Валерия не приехала на свадьбу к собственному сыну?

Сын певицы Валерии 24-летний Артемий сыграл тайную свадьбу в Швейцарии. Некоторое время назад парень женился на однокласснице Наталье из Новокузнецка. Однако Валерия с Иосифом Пригожиным на торжестве не присутствовали.

По словам артистки, о том, что сын женится, она узнала буквально накануне. Артемий позвонил 7 июля 2019 года и огорошил новостью, что они с Наташей расписываются в День семьи, любви и верности, сообщают Дни.ру.

50-летняя Джей Ло показала идеальную «пятую точку» в купальнике — фото

«О существовании этой девочки знали, но думали, что они просто дружат», — призналась Валерия.

Избранница Артемия часто бывала в гостях у певицы, также присутствовала на юбилее Иосифа Пригожина, однако Валерия была уверена, что регистрировать отношения пара еще не собирается.

Как выяснилось, певица не смогла приехать на свадьбу к сыну из-за концерта. Отменить выступление было уже нельзя. Сын воспринял слова матери спокойно.

Артистка рассказала, что Артемий предпочел скромную церемонию из-за того, что на большой праздник они с Наталей пока не заработали, а брать деньги с родителей не захотели.

« В его характере присутствует европейский прагматизм. Решил, если с Наташей преодолеют рубеж в пять лет, то тогда и устроят торжество. В противном случае зачем тратить большие деньги? В этом есть зерно », –заключила Валерия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники оценили сценические образы Валерии — фото.