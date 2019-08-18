Сын певицы Валерии — 24-летний Артемий — сыграл тайную свадьбу. Некоторое время назад молодой человек женился на однокласснице по имени Наталья, сообщает KP.RU.

Гороскоп на 18 августа: Ловите момент, Весы!

По информации издания, бракосочетание состоялось в швейцарском городе Монтре. У самого Артемия и его избранницы пока средств на пышный праздник нет, а просить деньги у родителей молодой человек не захотел. По этой причине было решено обойтись без торжества.

«На моем недавнем 50-летии Тема признался, что надумал жениться. Мы тогда подумали с Лерой, что он шутит», — прокомментировал событие продюсер Иосиф Пригожин.

kp.ru

Артемий живет в Швейцарии уже не один год. Он нашел себя в продюсировании, возглавив в Монтре музыкальную компанию The Hana Road Music Group. Также за его плечами престижный Женевский университет Вебстер и Бостонский Беркли, которые сын певицы окончил с отличием. О новоиспеченной супруге Артемия пока известно мало — только то, что она родом из Новокузнецка, но также уже продолжительное время живет не в России.

Instagram @artemynik

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Валерии в восторге от ее сценических образов.