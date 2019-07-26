«Как девочка»: поклонники оценили сценические образы Валерии — фото

, 12:31 Фото 219

Продюсер и супруг певицы Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram несколько ярких фотографий с ее выступлений на фестивале «Жара» в азербайджанском Баку.

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Фото, видео : Instagram @prigozhin_iosif

Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин порадовал поклонников артистки фотографиями с фестиваля «Жара» в азербайджанском Баку. На них Валерия запечатлена в четырех разных образах. Особенно фанатов певицы впечатлило кожаное мини-платье цвета металлик.

«Как девочка. Складывается ощущение, что Валерия молодеет с каждым годом. Очень красивая!» — прокомментировал один из них.

«Как вам повезло, Иосиф. Ваша жена очаровательна и красива», — добавил другой.

«Какое красивое серебряное платье! И она в нем!» — восхитился очередной поклонник.

Пригожин, в свою очередь, поблагодарил подписчиков за такие лестные комментарии.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Валерия и Иосиф Пригожин троллили друг друга в сети.

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