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  4. Пол ребенка можно будет выбрать: уникальное открытие японских ученых

Пол ребенка можно будет выбрать: уникальное открытие японских ученых

, 15:22 113

Были проведены удачные эксперименты на мышах: замедляя определенные сперматозоиды, исследователи добились рождения практически однополого помета.

Фото : www.globallookpress.com / © Michaela Begsteiger

Японские ученые разработали технологию выбора пола ребенка при искусственном оплодотворении. Суть метода заключается в отделении сперматозоидов, несущих Х-хромосому (женскую), от имеющих Y-хромосому (мужскую).

Ученые провели эксперимент на мышах с использованием определенного раствора, который действует на рецепторы сперматозоидов. Как оказалось, он серьезно замедляет скорость «более тяжелых» половых клеток с X-хромосомой. Когда исследователи использовали быстрые сперматозоиды, то с 90%-й вероятностью в помете рождались самцы. В обратную сторону метод показал точность 80%.

В дальнейшем возможно использование этого открытия в процедуре по искусственному оплодотворению. Как отмечается на сайте PLOS Biology, будущие родители смогут самостоятельно выбрать пол ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто из знаменитостей отважился на эко.

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