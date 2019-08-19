Пол ребенка можно будет выбрать: уникальное открытие японских ученых

Японские ученые разработали технологию выбора пола ребенка при искусственном оплодотворении. Суть метода заключается в отделении сперматозоидов, несущих Х-хромосому (женскую), от имеющих Y-хромосому (мужскую).

Ученые провели эксперимент на мышах с использованием определенного раствора, который действует на рецепторы сперматозоидов. Как оказалось, он серьезно замедляет скорость «более тяжелых» половых клеток с X-хромосомой. Когда исследователи использовали быстрые сперматозоиды, то с 90%-й вероятностью в помете рождались самцы. В обратную сторону метод показал точность 80%.

В дальнейшем возможно использование этого открытия в процедуре по искусственному оплодотворению. Как отмечается на сайте PLOS Biology, будущие родители смогут самостоятельно выбрать пол ребенка.

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