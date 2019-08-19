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  4. Елизавета II отказала Меган Маркл и принцу Гарри в жизни в королевском дворце

Елизавета II отказала Меган Маркл и принцу Гарри в жизни в королевском дворце

, 16:06 137

Герцогам Сассекским пришлось смириться с решением королевы.

Фото : www.globallookpress.com / © Paul Marriott

Королевский биограф Хьюго Уикерс заявил, что Фрогмор-хаус, в котором сейчас живут Меган Маркл с принцем Гарри и их трехмесячным сыном Арчи, изначально не был выбором герцогов Сассекских, сообщают 7дней.ru.

Меган и Гарри задумались о жилье после своего бракосочетания в мае 2018 года. Расположенный на территории Кенсингтонского дворца Ноттингемский коттедж, где до свадьбы жил Гарри, стал для них слишком мал. К тому же, там уже расположились Кейт Миддлтон и принц Уильям, а герцогов Сассекских такое соседство не радовало из-за напряженных отношений с родственниками.

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Тогда Гарри по настоянию Меган обратился к королеве с просьбой выделить им жилье в пределах Виндзорского замка королевы. Однако супруги получили вежливый отказ. Елизавета сообщила, что герцогам Сассекским предоставят другое жилье — Фрогмор-хаус, который находился в то время в плачевном состоянии.

Меган Маркл не хотелось начинать семейную жизнь с ремонта, поэтому герцогиня очень расстроилась. Даже после того, как в реконструкцию коттеджа было вложено около трех миллионов фунтов стерлингов (240 миллионов рублей), он все равно не мог сравниться с дворцом. Однако герцогам Сассекским ничего не оставалось делать, как смириться с решением королевы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, на кого похож сын Меган Маркл и принца Гарри. Поклонники королевской семьи до сих пор оживленно дискутируют по поводу его внешности.

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