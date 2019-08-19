  1. Пятый канал
  4. Для «ленивых» мышц: Наталья Штурм провела тренировку для подписчиков — видео

Для «ленивых» мышц: Наталья Штурм провела тренировку для подписчиков — видео

, 16:24 Видео 44

Звезда 90-х показала, как занимается спортом в фитнес-клубе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @nataliashturm

Российская певица Наталья Штурм, получившая известность благодаря исполнению песни «Школьный роман», подает фанатам пример того, как нужно выглядеть в 53 года. Несмотря на свою занятость, звезда всегда находит время для тренировок, результат которых демонстрирует на соблазнительных фотографиях.

Почему Валерия не приехала на свадьбу к собственному сыну?

На этот раз артистка решила ответить на многочисленные вопросы по поводу занятий спортом, опубликовав несколько роликов из тренажерного зала. Теледива провела своеобразный мастер-класс для своих подписчиков, в ходе которого рассказала, на какие группы мышц обращает особое внимание во время упражнений.

На кадрах можно увидеть, как Штурм качает ягодицы, руки, ноги, пресс, а также проводит кардиотренировки.

«Сжигаем лишнее, качаем ленивые после отпусков мышцы. Навигатор сам везет меня в зал снова и снова», — написала исполнительница под публикацией, тем самым обратив внимание пользователей на регулярность своих занятий.

Комментарии фанатов не заставили себя долго ждать. С первых минут под постом появилось множество комплиментов, адресованных знаменитости, не забывающей работать над собой.

«Класс!»

«Огонь! Умничка!»

«Молодец, всегда в форме!» - написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Штурм рассталась со «статусным» кавалером.

Читайте также

+23° Днём +23°
Ночью +12°
66.61
0.61 73.95
0.73
Гороскоп на 19 августа: Рыбы, отпустите нездоровые связи!

Последние новости

16:35
«Черный лебедь»: Поклонники оценили стильный образ Яны Рудковской — фото
16:24
Для «ленивых» мышц: Наталья Штурм провела тренировку для подписчиков — видео
16:16
Протоиерей назвал главную ошибку прихожан в праздник Преображения Господня
16:06
Елизавета II отказала Меган Маркл и принцу Гарри в жизни в королевском дворце
15:55
Можно ли по фото чека вернуть товар в магазин? Отвечает юрист
15:46
Главный «качок» Голливуда Дуэйн «Скала» Джонсон тайно женился на Гаваях — фото

Сейчас читают

«Просто восторг!»: Похудевшая Ирина Пегова восхитила поклонников — фото
Бузова показала в клипе, что будет, если «лайкать чужих баб» — видео
«Все на стрелялки переводил» — отец подростка, подозреваемого в убийстве родных

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги