Российская певица Наталья Штурм, получившая известность благодаря исполнению песни «Школьный роман», подает фанатам пример того, как нужно выглядеть в 53 года. Несмотря на свою занятость, звезда всегда находит время для тренировок, результат которых демонстрирует на соблазнительных фотографиях.

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На этот раз артистка решила ответить на многочисленные вопросы по поводу занятий спортом, опубликовав несколько роликов из тренажерного зала. Теледива провела своеобразный мастер-класс для своих подписчиков, в ходе которого рассказала, на какие группы мышц обращает особое внимание во время упражнений.

На кадрах можно увидеть, как Штурм качает ягодицы, руки, ноги, пресс, а также проводит кардиотренировки.

« Сжигаем лишнее, качаем ленивые после отпусков мышцы. Навигатор сам везет меня в зал снова и снова », — написала исполнительница под публикацией, тем самым обратив внимание пользователей на регулярность своих занятий.

Комментарии фанатов не заставили себя долго ждать. С первых минут под постом появилось множество комплиментов, адресованных знаменитости, не забывающей работать над собой.

«Класс!»

«Огонь! Умничка!»

«Молодец, всегда в форме!» - написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Штурм рассталась со «статусным» кавалером.