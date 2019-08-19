Российская певица Наталья Штурм, получившая известность благодаря исполнению песни «Школьный роман», подает фанатам пример того, как нужно выглядеть в 53 года. Несмотря на свою занятость, звезда всегда находит время для тренировок, результат которых демонстрирует на соблазнительных фотографиях.
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На этот раз артистка решила ответить на многочисленные вопросы по поводу занятий спортом, опубликовав несколько роликов из тренажерного зала. Теледива провела своеобразный мастер-класс для своих подписчиков, в ходе которого рассказала, на какие группы мышц обращает особое внимание во время упражнений.
На кадрах можно увидеть, как Штурм качает ягодицы, руки, ноги, пресс, а также проводит кардиотренировки.
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Комментарии фанатов не заставили себя долго ждать. С первых минут под постом появилось множество комплиментов, адресованных знаменитости, не забывающей работать над собой.
«Класс!»
«Огонь! Умничка!»
«Молодец, всегда в форме!» - написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Штурм рассталась со «статусным» кавалером.