Снова свободна: Наталья Штурм рассказала об измене своего «статусного» кавалера

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Звезда призналась, что ее избранник нашел молодую любовницу.

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Фото, видео : Instagram @nataliashturm

Российская певица Наталья Штурм рассталась с очередным кавалером. 53-летняя звезда не смогла смириться с предательством своего возлюбленного и решила поставить в отношениях точку. Оказалось, что избранник изменял артистке с молодой любовницей.

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Как пишет Starhit, пережить разрыв с бойфрендом для Штурм было непросто. Хотя певица не скрывает, что часто влюбляется, забыть об измене было довольно трудно. К тому же на этот раз ухажером Натальи стал, по ее словам, состоятельный человек с высоким статусом.

«Когда мужчина статусный, его проще любить. У меня были умные, талантливые избранники, но они не были признаны обществом, поэтому я не испытывала к ним таких острых чувств. Если человек достоин уважения, за него и страдать не жалко», — поделилась размышлениями звезда.

Чтобы отвлечься от грустных мыслей, исполнительница уехала в Болгарию вместе с дочерью и двухмесячным внуком. Совсем недавно певице пришлось освоить роль бабушки, однако от своего привычного образа жизни она все-таки не стала отказываться. Штурм все так же часто ходит по свиданиям, знакомится с молодыми людьми и верит, что встретит своего единственного, брак с которым окажется крепче, чем два предыдущих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Штурм похвасталась маленьким внуком.

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