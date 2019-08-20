Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Режиссер и худрук знаменитого Ленкома Марк Захаров попал в реанимацию. Как сообщает РЕН ТВ, народный артист СССР почувствовал себя нехорошо еще несколько дней назад, но не спешил обращаться за медицинской помощью. К врачам одной из столичных клиник 85-летний артист обратился только после того как появилась сильная одышка.

По предварительной информации, у Марка Анатольевича развилось двустороннее воспаление легких. Медики оценивают состояние именитого режиссера как тяжелое, но стабильное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как петербургские врачи вытащили с того света любительницу эффектных снимков. Смертельно опасные травмы девушка получила при падении с большой высоты.