  1. Пятый канал
  4. Опасные селфи: петербургские врачи вытащили с того света любительницу эффектных снимков

Опасные селфи: петербургские врачи вытащили с того света любительницу эффектных снимков

, 10:56 Эфирная новость 138

Попытка сделать яркий кадр закончился для молодой девушки реанимацией, комой и чередой сложнейших операций.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Максим Туманов, 5-tv.ru

Опасные селфи — модное увлечение современной молодежи. С крыш и мостов любители острых ощущений срываются слишком часто. Спасти удается далеко не всех. Охотники за острыми ощущениями и эффектными кадрами настолько уверены в своих силах, что даже не думают о страховке.

Врачи из Петербурга буквально с того света вернули молодую девушку. Смертельные травмы она получила при падении с большой высоты.

На крышу многоэтажки девушка взобралась ради эффектного снимка. В итоге — реанимация, кома, череда сложнейших операций, тяжелые последствия от полученных травм — и все это по собственной глупости. Сейчас девушка это хорошо понимает.

О селфи ценою в жизнь — Екатерина Иванова.

Но ест и другие опасности селфи. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему оно провоцирует раннее старение.

Читайте также

+19° Днём +20°
Ночью +12°
65.20
-0.40 72.90
-0.51
Гороскоп на 15 августа: не упустите птицу удачи, Козероги!

Последние новости

12:20
Microsoft прослушивает пользователей ради улучшения контента
12:09
Видео: «Вызывайте скорую!» 60-летняя Мадонна показала шпагат в чулках-«сеточках»
11:53
Трехлетнего малыша в Омской области нашли в лесу живым
11:49
Две минуты шока: Видео приземления А-321 в Подмосковье на кукурузном поле
11:43
«Пошловато!» Красавчик-сын Дмитрия Нагиева похулиганил в сети
11:32
Вторые сутки в Омской области ищут трехлетнего мальчика

Сейчас читают

В Ростовской области нашли полностью сохранившийся фашистский бункер — видео
Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев показал фото подросших двойняшек
«Пожалуйста, накормите Марину»: Кай Метов выложил фото с исхудавшей Хлебниковой

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги