Опасные селфи: петербургские врачи вытащили с того света любительницу эффектных снимков

Опасные селфи — модное увлечение современной молодежи. С крыш и мостов любители острых ощущений срываются слишком часто. Спасти удается далеко не всех. Охотники за острыми ощущениями и эффектными кадрами настолько уверены в своих силах, что даже не думают о страховке.

Врачи из Петербурга буквально с того света вернули молодую девушку. Смертельные травмы она получила при падении с большой высоты.

На крышу многоэтажки девушка взобралась ради эффектного снимка. В итоге — реанимация, кома, череда сложнейших операций, тяжелые последствия от полученных травм — и все это по собственной глупости. Сейчас девушка это хорошо понимает.

О селфи ценою в жизнь — Екатерина Иванова.

Но ест и другие опасности селфи. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему оно провоцирует раннее старение.