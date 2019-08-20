Батруки-базуки, Буз-Батр и Батроноид: Батрутдинов предстал в неожиданных образах

Юморист Тимур Батрутдинов поделился недавно с подписчиками в Instagram результатами своих тренировок. Артист поставил себе цель вернуться в спортивную форму и обрести накаченное, подтянутое тело. Месяц усиленных занятий, спортивная диета, хороший тренер, и вот уже Тимур демонстрирует поклонникам «кубики».

Однако снимки стройного Тимура с голым торсом и идеальным прессом подписчики восприняли скептически. Видимо, фанаты не ожидали такого результата и оставили ироничные комментарии в духе «На чье тело ты поставил свое лицо», обвиняя Батрудинова в использовании фотошопа.

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В связи с этим Тимур решил ответить хейтерам новым юмористическим постом. Он «приделал» к своему накаченному телу головы разных людей и существ и добавил несколько новых элементов. В конце Батрутдинов спросил подписчиков, кто им понравился больше. Среди вариантов: классический Батр, Батр накаченное лицо, татаро-монгол, Б-базуки и другие.

Поклонники позитивно оценили эксперимент юмориста и написали в комментариях своих фаворитов.

«Ааа класс. Какой вы все-таки выдумщик. Как же повезет вашей будущей жене»;

«Тимур, ты убиваешь наповал»;

«Ору норм заделал, мне понравился татаро-монгол», — высказались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова выложила очередной нежный снимок с Батрутдиновым.