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  4. «Поженитесь уже»: Бузова выложила очередной нежный снимок с Батрутдиновым

«Поженитесь уже»: Бузова выложила очередной нежный снимок с Батрутдиновым

, 15:07 Фото 233

Поклонники надеются, что комик и ведущая скоро объявят о своем романе.

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Фото, видео : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 548

Известная российская певица и ведущая Ольга Бузова продолжает интриговать поклонников, публикуя в Instagram провокационные снимки с юмористом Тимуром Батрутдиновым. Звездной паре уже давно приписывают роман и, вместо того, чтобы опровергать все слухи, знаменитости дают только новые поводы для них.

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Недавно поп-дива прямо на сцене нежно обнимала и гладила своего коллегу, а в интервью даже заявила, что выйдет замуж за комика, если не найдет свою любовь на новом реалити-шоу. На этот раз теледива опубликовала фотографию в социальной сети, где держит артиста под руку.

Instagram @buzova86

Нежный снимок знаменитостей породил новую волну сплетен об отношениях звезд. Впрочем, не все разделили мнение о романе Бузовой с Батрутдиновым. Некоторые сочли, что это новый пиар-ход, а кто-то считает, что артисты попросту скрывают друг к другу истинные чувства.

«Поженитесь уже!»

«Вы офигенные! Да будьте же уже вместе! Одно удовольствие на вас смотреть, когда вы рядом, аж бабочки в животе!»

«Когда вы будете вместе?»

«Очередное шоу!»

«Да ну Господи, ну, придумайте уже новую интригу… Или начните уже встречаться с Тимуром», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова и Батрутдинов в «свадебных нарядах» озадачили фанатов.

Тема:
Ольга Бузова 548
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