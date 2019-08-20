Юрий Шатунов прокомментировал скандал с Андреем Разиным

Андрей Разин 15 августа выложил пост в Instagram, в котором рассказал об отказе Юрия Шатунова исполнять песни группы «Ласковый май». Якобы впредь он будет использовать только свой авторский материал. Помимо этого, Шатунов запретил исполнять группе песни, которые были написаны для сольного альбома. Об этом сообщают Дни.ру.

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Юрий Шатунов постарался разъяснить ситуацию, прокомментировав слова Разина. Он уже 30 лет не является участником группы «Ласковый май», и его сольная карьера началась в 1991 году. Артист также сказал, что не отказывался от песен «Белые розы» и «Седая ночь», так как это его визитные карточки.

Шатунов заявил, что участвовал в написании самых известных песен группы и у него есть все документы от правообладателя на публичное исполнение этих композиций.

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