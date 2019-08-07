«Беру слова обратно»: Разин изменил мнение о Бузовой после общения с ее матерью

Музыкальный продюсер группы «Ласковый май» опубликовал на своей странице Instagram новый пост, в котором рассказал, как провел время. Звезда отдохнул в Санкт-Петербурге на дне рождения своей хорошей подруги и повстречал на торжестве мать российской певицы Ольги Бузовой — Ирину.

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После общения с женщиной Разин изменил мнение об артистке. Ранее он выражал сомнения в ее таланте и называл бездарной исполнительницей, однако решил, что все-таки ошибался.

« Ирина Александровна — прекрасный человек и семья у них хорошая. Спасибо за хорошее человеческое понимание и за прекрасную семью. Оленька, беру свои слова обратно. Мы с тобой лучшие певцы всех времен и народов », — подчеркнул продюсер.

instagram @razin_andrei_lm

Свою публикацию он сопроводил фотографией, на которой запечатлен в компании именинницы, Ирины Бузовой и других гостей мероприятия.

Ранее 5-tv, ru рассказывал, что Андрей Разин пригрозил раскрыть все секреты Леры Кудрявцевой.