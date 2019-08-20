Иркутская чиновница прокомментировала скандальные слова о «быдле»

Руководитель управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области в беседе с РЕН ТВ прокомментировала скандальную аудиозапись, на которой женщина со схожим голосом, отзывается о жертвах паводка, как о «быдле и «бичах».

Ирина Алашкевич не стала отвечать на прямой вопрос журналиста о том, она ли произносит подобные изречения. Чиновница заявила, что в настоящий момент идет проверка, которая была инициирована губернатором Сергеем Левченко. В ее рамках будет проведена экспертиза голоса.

« На данный момент проводится губернатором проверка по данному факту. Проводится экспертиза голоса, который там озвучен. Поэтому давайте дождемся результата экспертизы. Я еще раз говорю: любые мои комментарии будут выглядеть неубедительно. Я хочу дождаться экспертизы », — заявила Ирина Алашкевич.

Стоит отметить, что скандальная запись была выложена в сеть несколько дней назад. В комментарии к публикации говорится, что голос принадлежит именно Ирине Алашкевич. На аудио некая женщина повествует о визите президента РФ Владимира Путина в Иркутскую область и «в красках» описывает встречу главы государства с местным населением.

« Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта „бичевня“, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном, и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования », — говорит женщина.

Далее «рассказчица» в деталях дает оценку условиям, созданным для пострадавших от паводка, в пунктах временного размещения.

« Они сидят в тепле, *** (грубое междометие, выражающее экспрессию — Прим.ред.), с теплым туалетом, с чистой постелью — то, чего у них не было в их хлеву. Он пошел, они готовы были землю целовать. Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья », — рассуждает женщина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети обрушились с резкой критикой на экс-жену некогда депутата за слова о «нищебродах».