Иркутская чиновница прокомментировала скандальные слова о «быдле»

Руководитель управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области в беседе с РЕН ТВ прокомментировала скандальную аудиозапись, на которой женщина со схожим голосом, отзывается о жертвах паводка, как о «быдле и «бичах».
Ирина Алашкевич не стала отвечать на прямой вопрос журналиста о том, она ли произносит подобные изречения. Чиновница заявила, что в настоящий момент идет проверка, которая была инициирована губернатором Сергеем Левченко. В ее рамках будет проведена экспертиза голоса.
«
Стоит отметить, что скандальная запись была выложена в сеть несколько дней назад. В комментарии к публикации говорится, что голос принадлежит именно Ирине Алашкевич. На аудио некая женщина повествует о визите президента РФ Владимира Путина в Иркутскую область и «в красках» описывает встречу главы государства с местным населением.
«
Далее «рассказчица» в деталях дает оценку условиям, созданным для пострадавших от паводка, в пунктах временного размещения.
«
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети обрушились с резкой критикой на экс-жену некогда депутата за слова о «нищебродах».