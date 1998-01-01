В сети обрушились с резкой критикой на экс-жену депутата за слова о «нищебродах»

, 10:58 Видео 201

По мнению Илоны Столье, люди побогаче имеют право на отдых только среди «своих».

Фото: www.globallookpress.com

Бывшая супруга депутата Госдумы Виталия Южилина — актриса Илона Столье — предложила не пускать россиян с невысоким достатком в элитные рестораны. При этом недостаточно обеспеченных людей она без стеснения назвала «нищебродами».

— Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло, — цитирует Столье издание «Москва 24» в Twitter.

Свое заявление Илона опубликовала в той же социальной сети, однако позже удалила запись. Вероятно, женщину смутила волна негативных комментариев в ее адрес.

Сеть взорвало от ее заявлений. Фоловеры обрушились на нее с резкой критикой.

— Вот она и есть настоящее быдло.

— Да разорить эту кобылу, чтоб в пятерочке жрачку покупала, надо чтоб как она сказала быдло ей морду начистили

— А где она видела нищих в дорогих ресторанах? Она в Макдональдс ходит что-ли?

— Нужно только предупредить весь обслуживающий персонал, что они нищеброды и не должны там находиться, а сливки общества пусть сами приготавливают всю еду

— Ее надо на Родину отправить, пусть там ходит по ресторанам и смотрит на культурных европейцев (пунктуация и орфография авторов сохранена - прим.ред.)

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в Пекине открылся новый ресторан с робо-официантами.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

11:41
Более 300 тонн цитрусовых потратят на ежегодное «апельсиновое побоище» в Италии
11:34
Видео: Мощный пожар в многоэтажке на юго-востоке Москвы
11:30
Стала известна причина смерти Жореса Алферова
11:24
Двойное убийство произошло на севере Москвы
11:07
Глава Warner Bros. сознательно разрушил киновселенную DC
10:58
В сети обрушились с резкой критикой на экс-жену депутата за слова о «нищебродах»
10:32
Глюкоза призналась, что чуть не развелась с мужем Александром Чистяковым
10:32
Умер легендарный академик Жорес Алферов
10:15
Сильный снег и морозы: погода в первые весенние выходные в Петербурге
10:00
Китай выразил протест из-за решения Канады выдать США финдиректора Huawei
9:44
Миссия ОЗХО подтвердила применение хлора в сирийской Думе
9:30
Жительница Кисловодска рассказала о полицейской погоне за Емельяненко-младшим
9:12
Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену Эмбер Херд
8:58
Жительница Саратовской области скончалась после взрыва газа в кафе
8:44
Еврокомиссия запретила Польше строить канал на границе с Россией
8:27
Скорый поезд сообщением Москва — Петербург задерживается в столице на три часа
8:17
Видео: Мартовское новолуние серьезно повлияет на состояние людей
8:00
Генетики установили связь между генами и счастливым браком
7:45
«Горжусь своим населением»: Глава Цумадинского района Дагестана о тушении пожара
7:31
Кейт Миддлтон рассказала, как ласково называет дочь

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама