В сети обрушились с резкой критикой на экс-жену депутата за слова о «нищебродах»

Бывшая супруга депутата Госдумы Виталия Южилина — актриса Илона Столье — предложила не пускать россиян с невысоким достатком в элитные рестораны. При этом недостаточно обеспеченных людей она без стеснения назвала «нищебродами».

— Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло, — цитирует Столье издание «Москва 24» в Twitter.

Нищебродам не место в дорогих ресторанах». Об этом заявила бывшая жена депутата Госдумы Виталия Южилина — Илона Столье. pic.twitter.com/Dy2iT8BWRW — Москва 24 (@infomoscow24) 1 марта 2019 г.

Свое заявление Илона опубликовала в той же социальной сети, однако позже удалила запись. Вероятно, женщину смутила волна негативных комментариев в ее адрес.

Сеть взорвало от ее заявлений. Фоловеры обрушились на нее с резкой критикой.

— Вот она и есть настоящее быдло.

— Да разорить эту кобылу, чтоб в пятерочке жрачку покупала, надо чтоб как она сказала быдло ей морду начистили

— А где она видела нищих в дорогих ресторанах? Она в Макдональдс ходит что-ли?

— Нужно только предупредить весь обслуживающий персонал, что они нищеброды и не должны там находиться, а сливки общества пусть сами приготавливают всю еду

— Ее надо на Родину отправить, пусть там ходит по ресторанам и смотрит на культурных европейцев (пунктуация и орфография авторов сохранена - прим.ред.)

Нищебродам не место в дорогих ресторанах». Об этом заявила бывшая жена депутата Госдумы Виталия Южилина — Илона Столье. pic.twitter.com/Dy2iT8BWRW — Москва 24 (@infomoscow24) 1 марта 2019 г.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в Пекине открылся новый ресторан с робо-официантами.