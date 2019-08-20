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Видео: Валерия получила травму на съемках музыкального шоу

, 18:01 Видео 57

Супруг певицы Иосиф Пригожин опубликовал кадры оказания медицинской помощи пострадавшей.

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Фото, видео : Instagram @prigozhin_iosif, @valeriya

Певица Валерия травмировала ногу на съемках музыкальной телепередачи на одном из федеральных каналов. Об этом в Instagram во вторник, 20 августа рассказал супруг исполнительницы — Иосиф Пригожин. Известный продюсер опубликовал кадры, на которых его жене оказывают медицинскую помощь.

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«Вот и оставляй ее одну. Как можно, сидя в кресле жюри, умудрится пораниться?» — подписал пост продюсер.

Позже Иосиф Пригожин назвал причину, по которой Валерия вынуждена была срочно обратиться к бригаде скорой помощи, дежурившей на съемках. Об этом сообщают РИА Новости.

«Лера споткнулась на съемках, поранила ногу. Врачи оказали помощь, на съемках всегда дежурит „скорая“, и съемки продолжились», — поделился продюсер.

В комментариях к ролику, на котором медики обрабатывают рану Валерии, многие подписчики выразили сочувствие певице и пожелали скорейшего выздоровления. Однако среди фолловеров нашлись те, кто назвал видео с травмированной звездой — хорошим пиар-ходом.

«Из всего делают пиар!»

«Потому что под ноги не смотрит».

«Думаю, ничего страшного. Ну, царапинка. Все заживет. С какой целью выкладывать? Чтобы пожалели?!» — написали под роликом юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему певица Валерия не приехала на свадьбу к собственному сыну.

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