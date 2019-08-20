Эксклюзивные фото экстренной посадки воздушного шара в Подмосковье

В Подмосковье во вторник, 20 августа, пилоту пришлось экстренно посадить воздушный шар. Управлявший транспортным средством мужчина получил травмы.

Как стало известно 5-tv.ru, вместе с пилотом в корзине находились еще шесть человек — все они выпрыгнули из корзины при приземлении. Экстренная посадка в Дмитровском районе в деревне Подосинки понадобилась из-за порывов ветра. В результате происшествия пострадал только сам пилот — у мужчины травмирована нога.

Сам воздушный шар повис на бесхозных столбах. Последствия инцидента ликвидировали 15 специалистов и шесть единиц спецтехники.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пилотам рейса «Москва — Симферополь» пришлось экстренно посадить самолет через несколько минут после взлета в крайне сложных условиях. Оба пилота представлены к званию Герой России.