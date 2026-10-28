Песков: окончательной договоренности о встрече лидеров РФ, Китая и США нет

Окончательной договоренности о встрече лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне пока нет. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку.

По его словам, у всех трех стран есть потенциальная готовность провести такие переговоры, и ни одна из сторон не заявляла об отсутствии интереса к ним.

«Есть понимание, что она может состояться. Окончательной договоренности пока нет и нет окончательно согласованного времени», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, что мешает окончательно договориться о встрече, представитель Кремля пояснил, что речь идет о процессе согласования.

«Это нужно просто все досогласовать», — добавил он.

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