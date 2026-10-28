Захарова: Россия приветствует проведение ЧМ по тяжелой атлетике в Москве

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист Эксклюзив 14 0

Турнир пройдет в российской столице в 2030 году.

Захарова: Россия приветствует проведение ЧМ по тяжелой атлет

Фото: www.globallookpress.com/Jiang Han

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Россия приветствует решение Международной федерации тяжелой атлетики провести чемпионат мира 2030 года в Москве. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

Решение о проведении турнира в российской столице исполком IWF принял 25 октября. Одновременно организация распределила еще несколько мировых соревнований на 2028–2030 годы.

Чемпионат мира среди взрослых в 2029 году пройдет в индийском Ахмадабаде. Молодежное первенство 2028 года примет Каракас в Венесуэле, а юношеский чемпионат состоится в Приштине. Генеральный секретарь IWF Хосе Киньонес положительно оценил итоги голосования и отметил высокий уровень заявок. Для Косово, Венесуэлы и Индии эти соревнования станут первым опытом проведения турниров мирового масштаба под эгидой Международной федерации тяжелой атлетики.

Для России решение IWF стало знаковым еще и потому, что это первый с 2022 года случай, когда стране доверили проведение мирового первенства по олимпийскому виду спорта.

Москва уже принимала чемпионаты мира по тяжелой атлетике в 1975, 1980 и 1983 годах. В 2030-м мировое первенство вернется в российскую столицу спустя почти полвека.

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