Звезда «Дома-2» Колисниченко показала видео с крестин сына

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко продолжает активно рассказывать в Instagram о том, как растет ее малыш, которому в августе исполнился только месяц. Во вторник, 20 августа, теледива сообщила подписчикам о том, что крестила своего сына. В сторис в Instagram знаменитость показала крестную наследника, а в блоге подробно описала проведенный обряд.

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Звезда телестройки похвасталась перед фанатами, что ее «мужественный малыш» даже не плакал во время совершения таинства. По словам Колисниченко, церемония прошла в Богоявленском храме в Химках.

Instagram @kolisnichenko_official

Пользователи поздравили блогера с радостным событием в ее семье и пожелали здоровья мальчику.

«Поздравляем, Катюша! Пусть ангел хранитель бережет вашего малыша!»

«Малыш просто красавчик! Поздравляю вас!»

«Какое счастье, скорее бы свое сокровище взять на руки», — восхищали фолловеры.

Однако не обошлось и без вопросов по поводу отца малыша. Поскольку Екатерина этот вопрос умалчивает, поклонники не перестают интересоваться, где второй родитель такого «сокровища».

«А папу красавчика когда увидим?»

«Папа кто?» — спрашивали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Колисниченко впервые показала фото новорожденного сына.