Звезда телепроекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко, которая недавно стала мамой, показала подписчикам в Instagram новорожденного. В пятницу, 9 августа, малышу исполнился месяц. Как чуть ранее стало известно, его назвали Савелием.
«Ура! Нашему сынуле Савушке сегодня исполнился один месяц. Поздравляем тебя, сынуля», — написала Колисниченко, приложив несколько снимков новорожденного.
По ее словам, малыша удалось запечатлеть, когда ему было всего шесть дней.
«Ну и ангелочек!» — прокомментировал пост один из подписчиков.
«Пусть растет здоровеньким и счастливым!» — добавил другой.
«Милота!» — отметил пользователь.
Однако нашлись юзеры, которые осудили бывшую участницу телестройки за то, что она выставила столь личные фотографии на всеобщее обозрение. Екатерина Колисниченко же не стала отвечать таким подписчикам и вступать с ними в спор.
СМИ до сих пор не удалось выяснить, кто является отцом Савелия. По некоторым данным, звезда «Дома-2» вышла замуж в начале текущего года, но имя супруга тщательно скрывает.
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