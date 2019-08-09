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Звезда «Дома-2» Колисниченко показала новорожденного сына — фото

, 14:27 Фото 179

В пятницу, 9 августа, малышу исполнился один месяц.

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Фото, видео : Instagram @kolisnichenko_official

Звезда телепроекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко, которая недавно стала мамой, показала подписчикам в Instagram новорожденного. В пятницу, 9 августа, малышу исполнился месяц. Как чуть ранее стало известно, его назвали Савелием.

«Ура! Нашему сынуле Савушке сегодня исполнился один месяц. Поздравляем тебя, сынуля», — написала Колисниченко, приложив несколько снимков новорожденного.

По ее словам, малыша удалось запечатлеть, когда ему было всего шесть дней.

Instagram @kolisnichenko_official

«Ну и ангелочек!» — прокомментировал пост один из подписчиков.

«Пусть растет здоровеньким и счастливым!» — добавил другой.

«Милота!» — отметил пользователь.

Однако нашлись юзеры, которые осудили бывшую участницу телестройки за то, что она выставила столь личные фотографии на всеобщее обозрение. Екатерина Колисниченко же не стала отвечать таким подписчикам и вступать с ними в спор.

СМИ до сих пор не удалось выяснить, кто является отцом Савелия. По некоторым данным, звезда «Дома-2» вышла замуж в начале текущего года, но имя супруга тщательно скрывает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова столкнулась с трудностями после вторых родов.

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