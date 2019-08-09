Звезда телепроекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко, которая недавно стала мамой, показала подписчикам в Instagram новорожденного. В пятницу, 9 августа, малышу исполнился месяц. Как чуть ранее стало известно, его назвали Савелием.

«Ура! Нашему сынуле Савушке сегодня исполнился один месяц. Поздравляем тебя, сынуля», — написала Колисниченко, приложив несколько снимков новорожденного.

По ее словам, малыша удалось запечатлеть, когда ему было всего шесть дней.