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  4. «Теплицу мою накрывает»: очевидица сняла на видео таран воздушным шаром ее огорода

«Теплицу мою накрывает»: очевидица сняла на видео таран воздушным шаром ее огорода

, 11:06 Эксклюзивное видео 160

В результате неудачной посадки воздушного шара травмы получил пилот летательного аппарата.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Очевидица сняла на видео момент тарана ее огорода воздушным шаром, в корзине которого в тот момент находились шесть человек. Инцидент произошел вечером 20 августа.

Судя по голосу за кадром, появление летательного аппарата на своей даче стало полной неожиданностью для женщины, которая очень эмоционально комментирует происходящее.

«Кричат: „Держи, держи“. Ой, на нас полетело. Теплицу мою накрывает и весь мой огород. Ой, забор мне поломали! И горит, и там в корзине кто-то», — восклицает очевидица.

В результате экстренной посадки воздушного шара в Дмитровском районе в деревне Подосинки повреждения получил пилот, его пассажиры не пострадали. Сам воздушный шар повис на бесхозных столбах.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео последствий этого ЧП.

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