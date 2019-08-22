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Рабочую неделю сократят, а продолжительность смены увеличат? В РФ хотят перейти на четырехдневку

, 8:59 Эфирная новость 115

Документ о внесении изменений в трудовое законодательство пока еще только готовится в Минтруде. Но данная инициатива чиновников уже вызвала массу вопросов.

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Фото, видео : ТАСС/Григоров Гавриил, 5-tv.ru

Россияне могут перейти на четырехдневную рабочую неделю. Документ о внесении изменений в трудовое законодательство готовится в Минтруде. Скоро он будет представлен на рассмотрение правительства.

Главный вопрос — как отразится сокращение трудовой неделе на экономике, производительности труда и самих работниках. Сейчас необходимый минимум — 40 часов в неделю. Сокращение рабочих дней неизбежно приведет к продолжительности смены. Вопросов к авторам предложения пока много.

Добавим, что по оценкам организации экономического сотрудничества, Россия входит в тройку стран, где граждане работают больше всего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем для россиян опасно сокращение рабочей недели по мнению врачей.

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