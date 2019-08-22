Мечты меломанов сбываются и в Петербурге! Теодор Курентзис, самый востребованный дирижер страны, мировая звезда, — вернулся в Северную столицу, свой второй дом. И надолго: планы грандиозные — еще больше выступлений, еще больше эмоций. Теперь преданным поклонникам не придется ехать через полстраны, чтобы почувствовать мощную магию. Музыкальное волшебство поселилось в Доме Радио, там маэстро и его оркестру отвели самую большую студию.

Подробности встречи человека с невероятной харизмой и энергетикой в видеосюжете Яна Воскресенского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дом Радио готовят к встрече с Теодором Курентзисом.