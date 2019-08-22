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Теодор Курентзис вернулся в Санкт-Петербург — видео

, 8:30 Эфирная новость 58

Самый востребованный дирижер России намеревается задержаться на своей второй родине как можно дольше.

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Фото, видео : РИА Новости / Владимир Вяткин, 5-tv.ru

Мечты меломанов сбываются и в Петербурге! Теодор Курентзис, самый востребованный дирижер страны, мировая звезда, — вернулся в Северную столицу, свой второй дом. И надолго: планы грандиозные — еще больше выступлений, еще больше эмоций. Теперь преданным поклонникам не придется ехать через полстраны, чтобы почувствовать мощную магию. Музыкальное волшебство поселилось в Доме Радио, там маэстро и его оркестру отвели самую большую студию.

Подробности встречи человека с невероятной харизмой и энергетикой в видеосюжете Яна Воскресенского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дом Радио готовят к встрече с Теодором Курентзисом.

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