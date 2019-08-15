Видео: Дом Радио готовят к встрече с Теодором Курентзисом

В когорте выдающихся петербургских музыкантов пополнение. Теодор Курентзис — талантливый дирижер, лауреат пяти премий «Золотая Маска», имя которого знает весь мир, — переезжает в Северную столицу, причем вместе с оркестром.

В Петербурге у Курентзиса и его оркестра будет своя репетиционная база с самой большой студией звукозаписи в городе. До новоселья осталось совсем немного, пока здесь звучит музыка строительных инструментов. Однако опробовать акустику первой студии дирижер сможет уже на днях. А в сентябре Теодор Курентзис даст свой первый концерт в качестве петербургского музыканта.

Для самого дирижера это не просто переезд, а скорее возвращение к истокам, ведь именно в Петербург талантливый юноша из Греции приехал когда-то учиться у великих мастеров. Корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский продолжит.

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