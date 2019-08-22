«Что-то сложно»: Иван Дорн озадачил поклонников фото с рыбой и топором

Певец Иван Дорн опубликовал в Instagram снимок с постановочной фотосессии, на котором он держит в руках топор и рыбу.

«Riba-procentsh’itca», — подписал фотографию Дорн, делая отсылку к роману Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Многие поклонники артиста сочли данное фото «странным» и даже обвинили его в уходе в «непонятный артхаус».

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Instagram @dorn_ivan

«Такой стилек тебе вообще не катит, что-то сложно», — заявил пользователь.

«Ваня, с тобой все хорошо? Непонятный артхаус» — озадачился юзер.

«Мда, Дорн уже не тот, очень жаль», — поддержал предыдущие высказывания очередной подписчик.

«Не, Ваня, ну, не то же», — подтвердил другой пользователь.

Сам Иван Дорн на критику поклонников пока не ответил.

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