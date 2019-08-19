Телеведущая Яна Рудковская не перестает удивлять своих подписчиков в Instagram новыми модными образами. Сейчас звезда находится на музыкальном фестивале Russian Music в Монте-Карло.

Недавно продюсер опубликовала фото, на котором она предстала в элегантном черном платье с необычными объемными гофрированными рукавами. В подписи к снимку Рудковская поблагодарила звездного визажиста Сердара Камбарова, который специально прибыл в Монако, чтобы сделать Яне вечерний макияж.

Почему Валерия не приехала на свадьбу к собственному сыну?

Instagram @rudkovskayaofficial

У поклонников сразу возникла ассоциация с образом черного лебедя из-за наряда знаменитости.

«Черный лебедь! Ассоциация»;

«Лебедь черная! 😻😻»

«Невероятно красивый образ!» — восхитились телеведущей фолловеры.

Однако, как всегда, не обошлось без замечаний хейтеров. Некоторые юзеры в очередной раз обвинили звезду в неумелом использовании фотошопа.

«Зачем вы постоянно себя шопите?»

«Теперь руки ниже колен, а в первом фото голова больше и шире, чем бедра», — высказались недовольные подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты раскритиковали «слишком длинные» ноги Рудковской.