Телеведущая Яна Рудковская не перестает удивлять своих подписчиков в Instagram новыми модными образами. Сейчас звезда находится на музыкальном фестивале Russian Music в Монте-Карло.
Недавно продюсер опубликовала фото, на котором она предстала в элегантном черном платье с необычными объемными гофрированными рукавами. В подписи к снимку Рудковская поблагодарила звездного визажиста Сердара Камбарова, который специально прибыл в Монако, чтобы сделать Яне вечерний макияж.
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У поклонников сразу возникла ассоциация с образом черного лебедя из-за наряда знаменитости.
«Черный лебедь! Ассоциация»;
«Лебедь черная! 😻😻»
«Невероятно красивый образ!» — восхитились телеведущей фолловеры.
Однако, как всегда, не обошлось без замечаний хейтеров. Некоторые юзеры в очередной раз обвинили звезду в неумелом использовании фотошопа.
«Зачем вы постоянно себя шопите?»
«Теперь руки ниже колен, а в первом фото голова больше и шире, чем бедра», — высказались недовольные подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты раскритиковали «слишком длинные» ноги Рудковской.