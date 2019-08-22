  1. Пятый канал
  4. «Ожидаемо» — Сергей Семак о дисквалификации за слова о судьях

«Ожидаемо» — Сергей Семак о дисквалификации за слова о судьях

, 12:57 Видео 65

Главный тренер «Зенита» прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, отстранившего его на один матч в российском чемпионате.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Александр Вильф

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, отстранившего его на один матч российского чемпионата за нелестное высказывание в адрес судей после игры с грозненским «Ахматом».

Специалист заявил, что вердикт КДК не стал для него неожиданностью.

«Неожиданным не стало. Что касается реакции — я думаю ожидаемо примерно. Есть регламент, обсуждать справедливо-несправедливо… Есть регламент, есть закон, поэтому абсолютно принимаем то наказание, которое есть, и будем готовиться, работать, делать то, что мы должны делать — заниматься прямыми обязанностями», — сказал Семак на пресс-конференции перед матчем с «Уфой».

Тренер сине-бело-голубых не стал раскрывать, кто заменит его на скамейке во время предстоящей выездной игры в столице Башкирии.

После игры шестого тура РПЛ с «Ахматом» Сергей Семак не смог сдержать нахлынувших эмоций и назвал судейскую бригаду во главе с Алексеем Матюниными «козлами». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась нулевой ничьей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как один из лидеров петербургского клуба Артем Дзюба охарактеризовал судейство в матче с грозненской командой.

Читайте также

+20° Днём +19°
Ночью +12°
66.26
-0.52 73.50
-0.48
Гороскоп на 22 августа: Козероги, пришло время пошалить!

Последние новости

14:20
Курение кальяна могло стать причиной пожара на теплоходе «Петр Чайковский»
14:18
Сколько заработали самые известные певцы в России в 2018 году
14:07
Огненное зарево! Момент мощнейшего взрыва на заправке в Чечне сняли на видео
13:54
«Таврида-АРТ» — фестиваль, открывающий двери в яркое будущее
13:38
«Мозг борется с сердцем»: Ольга Орлова намекнула на новый роман
13:27
Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо на отдыхе в Болгарии

Сейчас читают

«Не могу вырасти»: Королева рассказала, как создала «маленькую страну» в огороде
Волочкова появилась на презентации своей книги в фате — фото
«Идеальные ноги»: Рудковская думает застраховать свою самую популярную часть тела

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги