Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, отстранившего его на один матч российского чемпионата за нелестное высказывание в адрес судей после игры с грозненским «Ахматом».

Специалист заявил, что вердикт КДК не стал для него неожиданностью.

«Неожиданным не стало. Что касается реакции — я думаю ожидаемо примерно. Есть регламент, обсуждать справедливо-несправедливо… Есть регламент, есть закон, поэтому абсолютно принимаем то наказание, которое есть, и будем готовиться, работать, делать то, что мы должны делать — заниматься прямыми обязанностями» , — сказал Семак на пресс-конференции перед матчем с «Уфой».

Тренер сине-бело-голубых не стал раскрывать, кто заменит его на скамейке во время предстоящей выездной игры в столице Башкирии.

После игры шестого тура РПЛ с «Ахматом» Сергей Семак не смог сдержать нахлынувших эмоций и назвал судейскую бригаду во главе с Алексеем Матюниными «козлами». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась нулевой ничьей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как один из лидеров петербургского клуба Артем Дзюба охарактеризовал судейство в матче с грозненской командой.