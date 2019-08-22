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  4. Кто стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Кто стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

, 12:40 Эфирная новость 22

Аналитики Forbes составили традиционный рейтинг актеров, которые за год получили самые большие гонорары: учитывался их доход за период с июня 2018-го по июнь 2019 года.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com / © Mayer/ face to face

Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров мира. Ежегодный рейтинг опубликовал журнал Forbes.

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47-летний Джонсон за год заработал почти 90 миллионов долларов. Это гонорар за съемки в фильме «Джуманджи: зов джунглей». На втором и третьем местах — звезды киноэпопеи «Мстители» Крис Хемсворт и Роберт Дауни-младший.

Фантастические гонорары в этом году получили Джеки Чан, Брэдли Купер, Адам Сэндлер и Уилл Смит. Единственным не голливудским актером в первой десятке оказался кумир Болливуда Акшай Кумар с доходом в 65 миллионов долларов.

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