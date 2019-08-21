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  4. Видео: фонтан из грязи обрушился на прохожих в Петербурге после взрыва трубы

Видео: фонтан из грязи обрушился на прохожих в Петербурге после взрыва трубы

, 16:47 Эксклюзивное видео 67

По словам очевидцев, в результате прорыва труба у метро «Улица Дыбенко» пострадали три человека.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Алексей Куденко

Жуткие кадры попали в объектив камеры наружного наблюдения и оказались в распоряжении 78.ru.

ЧП произошло днем недалеко от станции метро «Улица Дыбенко» в Петербурге 21 августа. В этот момент, судя по кадрам, пешеходы ждали разрешающего сигнала светофора, как внезапно людей окатило огромной волной из грязи и камней. Некоторые начали бежать в сторону, но волна накрыла все в радиусе 15-20 метров.

Как рассказали очевидцы произошедшего, троим людям понадобилась помощь медиков, они получили травмы в результате камнепада, спровоцированного взрывом трубы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента мощнейшего прорыва трубы в Петербурге.

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