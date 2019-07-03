Слухи о романе российской телеведущей Марии Иваковой и актера Никиты Ефремова ходят уже несколько месяцев. Все началось с того, как пару заметили на одном из футбольных матчей, проходивших в Москве. Как пишет Teleprogramma.pro, влюбленные не скрывали своих чувств и целовались прямо на глазах у футбольных болельщиков.

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Спустя некоторое время артист выложил на своей странице Instagram фото Иваковой, что еще больше подогрело интерес фанатов к знаменитостям. А во вторник, 2 июля, новый повод для слухов поклонникам дала сама телеведущая. В социальной сети она опубликовала сторис с подготовки к свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова, которая проходит 3 июля в итальянском городе Сорренто. На кадрах она запечатлена в компании Ефремова и других гостей мероприятия. На видео можно также увидеть главных виновников торжества.

Глядя на сторис со свадьбы, можно предположить, что Ивакова с Ефремовым прилетели на мероприятие вместе. Впрочем, сами знаменитости это никак не комментируют. На вопросы о своем романе звезды также отвечать отказываются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Евремов и Ивакова провели вместе время на футбольном матче.