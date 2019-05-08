Ефремов-младший крутит тайный роман со звездой «Орла и решки»?

Сын актера Михаила Ефремова — Никита — нашел новую любовь. На этот раз избранницей 30-летнего артиста стала звезда программы «Орел и решка» — 32-летняя Мария Ивакова, сообщает StarHit.

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По информации издания, влюбленные встречаются уже несколько месяцев, но рассказывать о своих взаимоотношениях общественности не торопятся. Однако недавно их заметили на одном из футбольных матчей в Москве.

«Весь матч они ворковали, как голубки: обнимались, целовались, смеялись. Маша познакомила парня с друзьями. Красивая пара, видно, что им весело друг с другом, есть о чем поговорить», — рассказал изданию зритель игры.

Никита Ефремов известен своими любовными похождениями. Среди его бывших девушек — актрисы Анна Чиповская, Анна Михайловская, дочь спортивного комментатора Виктора Гусева — Нина, джазовая певица Александра Фрид. Женат он был только однажды на коллеге по театру Яне Гладких. Три года назад супруги развелись.

О Марии Иваковой, в свою очередь, известно лишь то, что она была замужем за бизнесменом Эрнестом Рудяком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Потап и Настя Каменских решили пожениться.