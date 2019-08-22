  1. Пятый канал
  4. Горит склад недалеко от Ладожского вокзала в Петербурге, есть пострадавшие

Горит склад недалеко от Ладожского вокзала в Петербурге, есть пострадавшие

, 14:39 Фото 412

Как стало известно 5-tv.ru, возгорание произошло по адресу Складская улица, дом № 6.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @irinazenkina1, Вконтакте @saminsky

Пожар произошел на складе недалеко от Ладожского вокзала в Петербурге днем 22 августа. Как стало известно 5-tv.ru, в результате ЧП есть пострадавшие.

Также известно, что в здании находятся люди, в настоящий момент их эвакуируют. Ранг пожара повысили до 2 номера. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

На месте происшествия работают экстренные службы города. Среди арендаторов — мебельная, автомобильная и торговые компании, но где именно произошло ЧП пока непонятно.

Информация уточняется.

Читайте также

+20° Днём +19°
Ночью +12°
65.62
-0.64 72.83
-0.67
Гороскоп на 22 августа: Козероги, пришло время пошалить!

Последние новости

15:56
Из полыхающего склада в Петербурге спасли четверых человек
15:48
«Копия папы»: Бондаренко растрогал фанатов снимком с четырехмесячной малышкой
15:42
На «черной передержке» до смерти замучили семь животных в Петербурге — видео 18+
15:31
Западный военный округ отмечает 155 лет со дня основания
15:30
«Вышла замуж из-за генофонда»: звезда «Не родись красивой» о своем браке
15:17
Опубликован трейлер фильма о домогательствах на Fox News

Сейчас читают

«Идеальные ноги»: Рудковская думает застраховать свою самую популярную часть тела
Звезда «Орла и решки» и Ефремов-младший устроили странные пляски на яхте — видео
Инспектор пожарной безопасности «Магнита» умер от передозировки наркотиков

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги