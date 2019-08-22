Горит склад недалеко от Ладожского вокзала в Петербурге, есть пострадавшие

Пожар произошел на складе недалеко от Ладожского вокзала в Петербурге днем 22 августа. Как стало известно 5-tv.ru, в результате ЧП есть пострадавшие.

Также известно, что в здании находятся люди, в настоящий момент их эвакуируют. Ранг пожара повысили до 2 номера. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

На месте происшествия работают экстренные службы города. Среди арендаторов — мебельная, автомобильная и торговые компании, но где именно произошло ЧП пока непонятно.

Информация уточняется.