Как по трубе: почему особняк Миллера так быстро сгорел

Петербург за одну ночь потерял часть своей истории. Особняк Миллера напротив Исаакиевского собора пережил революцию и блокаду — но оказался беззащитным перед огнем во время работ по реконструкции. Почему вспыхнул исторический памятник и получится ли его восстановить — расскажет корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Исаакиевская площадь. Золотой купол собора резко контрастирует с домом напротив — у которого вместо окон черные проемы. Крыша частично разрушилась еще ночью — небо видно сквозь стропила. Пожарные продолжают работу.

Они проливают стены. Сквозь черные окна видно, что перекрытия уничтожены. Фасад в копоти.

Чтобы погасить открытый огонь, пожарным понадобилось около шести часов. 165 человек, 37 единиц техники. Спасатели будут здесь еще почти весь сегодняшний день.

«Планируем окончание работ на 18:00. Совместно с администрацией города оказываем необходимую помощь для обеспечения безопасности населения», — сказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления генерал-майор Дмитрий Юрьевич Легенький.

Граница между этими работами идет не только по стенам дома.

Пламя не остановилось у границ особняка — оно перешло на крышу жилого дома. Людей из этих квартир поздно вечером эвакуировали в школу — пункт временного размещения.

Ущерб имуществу еще только предстоит оценить.

Из подъезда эвакуированного дома буквально вычерпывают воду. Квартиры пострадали и, наверняка, очень сильно.

Открытое горение погасили только ближе к двум часам ночи. Старинный особняк стоял пустым, поэтому пострадавших нет. Но он был построен так, что для огня лучше не придумать — деревянные перекрытия, перегородки, пустоты в стенах. Пламя шло по ним, как по трубе — от этажа к этажу. Впрочем, на скорость распространения огня могли повлиять не только эти факторы.

«На объекте уже начали проводиться подготовительные работы к реконструкции, а значит, уже могли быть демонтированы горючие перегородки и строительный мусор мог складываться уже на объекте», — сказал пожарный эксперт Денис Белов.

Следственный Комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при строительных работах».

Дом числился аварийным. Протекала кровля. Гнили перекрытия. Износ оценивали в 35%. Памятник регионального значения город передал частному владельцу — компании «ТАС». Собственник даже получил кредит в 768 миллионов рублей на реставрацию объекта.

«Смена подрядчика — это ответственность прежде всего собственника. В отношении подрядчика, естественно, будут проведены определенные контрольно-надзорные действия», — сказал председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга Алексей Михайлов.

До окончания работ по реставрации оставалось два года. Старинный особняк должен был вернуть себе былую роскошь и стать элитным жильем, максимально сохранив свой облик. Минимальная стоимость квадратного метра, по оценкам экспертов, здесь бы начиналась от миллиона рублей.

«Минимум миллион, я думаю, вполне можно было бы и два. Локация шикарная, с видом на Исаакиевский собор. Центральнее придумать сложно. Площадь, Манеж рядом», — сказал юрист по недвижимости, НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» Дмитрий Егоров.

Дом хоть и был аварийным, но внутри хранилось то, что сейчас не купишь и не сделаешь заново. Изразцовые печи и камины. Лепнина. Такие вещи сегодня собирают по крупицам в музеях.

Этот дом старше Исаакиевского собора. Каменное здание, которое после перестройки станет домом Миллера, появилось здесь в XVIII веке, а собор напротив освятили в 1858-м.

Дом пережил царствование ни одного императора, революцию — даже в блокаду в него не попал ни один снаряд или бомба.

Между Исаакием и исторической застройкой — выгоревший дом. Пожар изменил не только сам особняк Миллера — он изменил одну из главных панорам в историческом центре Петербурга.

Собственник обещает завершить все работы ровно в срок через два года. Здание будет отреставрировано.

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