Как россияне отнеслись к идее о четырехдневной рабочей неделе?

Данные опроса, проведенного среди 1600 респондентов специалистами исследовательского центра Superjob.ru, говорят о том, что 49% работающих жителей России поддерживают инициативу сокращения рабочей недели с пяти до четырех дней, сообщает Интерфакс.

При этом, около трети россиян — 31%, наоборот, уверены в том, что данную идею не стоит воплощать в жизнь. Каждый пятый житель страны не определился с выбором, какая длина рабочей недели удобнее.

Согласно результатам исследования, если «четырехдневку» все-таки введут, то треть граждан предпочтет провести дополнительный выходной со своими близкими, а каждый пятый россиянин собирается потратить свободное время на поиски подработки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне могут перейти на четырехдневную рабочую неделю. Документ о внесении изменений в трудовое законодательство готовится в Минтруде. Скоро он будет представлен на рассмотрение Правительства.