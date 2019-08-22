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Путин призвал усилить меры безопасности на шахтах

, 21:15 Эфирная новость 27

Президент РФ на встрече с главами угледобывающих регионов поздравил всех работников и ветеранов отрасли с наступающим праздником.

Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости

Владимир Путин в преддверии Дня шахтера встретился в Кремле с главами угледобывающих регионов. Президент поздравил всех работников и ветеранов отрасли с праздником, и обсудил с губернаторами ситуацию в угольной сфере, а также стратегию и развитие на ближайшие 15 лет.

Глава государства подчеркнул: работа должна вестись в интересах людей. Акцент на решение насущных проблем, безопасность и создание достойных условий труда шахтеров.

«Рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом. И, конечно, необходимо уделять особое внимание вопросам экологии. Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе — это опасно, а значит недопустимо», — сказал Владимир Путин.

Международное сотрудничество России и Мозамбика Владимир Путин обсудил 22 августа в Кремле с президентом этого африканского государства. Российский лидер отметил, что пока торгово-экономические связи между странами достаточно скромные, зато перспективы и темпы развития радуют.

Товарооборот только в 2018 году вырос на 25% и составил 115 миллионов долларов. Путин подчеркнул: Москва готова к развитию отношений по всем направлениям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин пообещал ответ на новую угрозу со стороны США.

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