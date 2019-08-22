Путин пообещал ответ на новую угрозу со стороны США

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом Хельсинки. Из аэропорта российский лидер отравился на переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё в президентский дворец, который в 19-м веке был резиденцией российских императоров.
Глава Финляндии тепло поприветствовал Владимира Путина — по-русски.
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Путин и Ниинистё встречаются четвертый раз за год с небольшим. Хотя оба констатируют: серьезных разногласий между Москвой и Хельсинки нет.
В ходе встречи Владимир Путин обратил внимание финского коллеги на испытание в США наземной версии ракеты «Томагавк», которые можно запускать с установок, уже размещенных в Румынии и планируемых к размещению в Польше. Все это создает новые угрозы для России, и эти угрозы не останутся без ответа. Российский президент пообещал, что Россия будет внимательно следить за тем, где их установят и не оставит этот факт без ответа.
Подробности в видеосюжете Алексея Лазуренко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин во время своего визита в Финляндию призвал европейских партнеров к непредвзятости.