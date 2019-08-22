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Путин пообещал ответ на новую угрозу со стороны США

, 5:15 Эфирная новость 12

Заявление прозвучало в ходе визита российского президента в Финляндию.

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Фото, видео : РИА Новости / Алексей Дружинин, 5-tv.ru

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом Хельсинки. Из аэропорта российский лидер отравился на переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё в президентский дворец, который в 19-м веке был резиденцией российских императоров.
Глава Финляндии тепло поприветствовал Владимира Путина — по-русски.

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Путин и Ниинистё встречаются четвертый раз за год с небольшим. Хотя оба констатируют: серьезных разногласий между Москвой и Хельсинки нет.

В ходе встречи Владимир Путин обратил внимание финского коллеги на испытание в США наземной версии ракеты «Томагавк», которые можно запускать с установок, уже размещенных в Румынии и планируемых к размещению в Польше. Все это создает новые угрозы для России, и эти угрозы не останутся без ответа. Российский президент пообещал, что Россия будет внимательно следить за тем, где их установят и не оставит этот факт без ответа.

«Испытанная ракета, как заявили в Пентагоне — „Томагавк“ — пакета морского базирования. Ее приземлили, приспособили для пусков с земли. Пуски этих ракет могут быть осуществлены с пусковых установок, которые уже расположены в Румынии и должны быть расположены в ближайшее время в Польше. Достаточно поменять только программное обеспечение. Я не уверен, что наши американские друзья будут информировать даже европейских партнеров о том, какое программное обеспечение у них расположено. Для нас — новые угрозы. На которые мы должны соотв образом реагировать», — отметил Путин.

Подробности в видеосюжете Алексея Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин во время своего визита в Финляндию призвал европейских партнеров к непредвзятости.

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