В Петербурге завершается благоустройство почти полсотни парков и скверов

В Петербурге завершается благоустройство 48 городских парков и скверов, 500 дворов и 100 общественных пространств районов Северной столицы, на территории которых появится более трех сотен новых детских и спортивных площадок. На эти цели город выделил рекордные шесть миллиардов рублей, сообщил глава города на Неве Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на канале 78.ru в четверг, 22 августа.
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Глава Санкт-Петербурга отметил, что в планах у города обустройство еще более 1,5 тысячи дворов. Сюда входят школьные стадионы и площадки для детей.
Беглов также подчеркнул, что большинство объектов в этом году обновляется по заявкам жителей.
Ранее глава Северной столицы рассказал о методах борьбы с недобросовестными застройщиками в Петербурге.