В Петербурге завершается благоустройство почти полсотни парков и скверов

В Петербурге завершается благоустройство 48 городских парков и скверов, 500 дворов и 100 общественных пространств районов Северной столицы, на территории которых появится более трех сотен новых детских и спортивных площадок. На эти цели город выделил рекордные шесть миллиардов рублей, сообщил глава города на Неве Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на канале 78.ru в четверг, 22 августа.

« На данный момент мы завершаем 48 парков и садов, более 100 общественных пространств, почти 500 дворов, — сказал Беглов. — Еще мы устанавливаем дополнительно 40 детских площадок. А если посмотреть в целом детские и спортивные площадки, то это более 300 элементов инфраструктуры — детской и спортивной. Именно на ту же программу благоутройства".

Глава Санкт-Петербурга отметил, что в планах у города обустройство еще более 1,5 тысячи дворов. Сюда входят школьные стадионы и площадки для детей.

Беглов также подчеркнул, что большинство объектов в этом году обновляется по заявкам жителей.

Ранее глава Северной столицы рассказал о методах борьбы с недобросовестными застройщиками в Петербурге.